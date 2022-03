A Praça Heraclides Santos, conhecido como ‘Noca’, contará com quadra de esportes, parquinho para a crianças e um pergolado - Divulgação / PMN

A Praça Heraclides Santos, conhecido como ‘Noca’, contará com quadra de esportes, parquinho para a crianças e um pergoladoDivulgação / PMN

Publicado 25/03/2022 00:12 | Atualizado 25/03/2022 00:16

Nilópolis - Os moradores do bairro Nova Cidade, em Nilópolis, ganharão duas novas praças, com parquinho para crianças, neste sábado (26/03). Lugar de lazer e diversão de pessoas de todas as idades, a praça na esquina das ruas Gonçalves Dias com Wilson Nogueira, ganhará o nome de Heraclides Santos, enquanto a área de lazer, na Rua Gonçalves Dias, esquina com Geraldo Fernandes, já é chamada pelos moradores como Praça da Família.



O nome Heraclides Santos, conhecido como ‘Noca’, é indicação do vereador Rafael Nobre, e contará com quadra de esportes, parquinho para a crianças e um pergolado (estrutura decorativa ornada com trepadeiras) e plantas ao redor.



Na mesma rua Gonçalves Dias, além de parquinho para as crianças, será instalada uma academia da terceira idade e o futmesa (futebol de mesa).

Reforma do Campo do Amem



A Praça Paulo Menezes, ao lado do campo da Associação de Moradores Esportiva Mirandela (Amem), fica na Rua Antônio Félix, 721, no centro. O prédio da Praça também está sendo reformado.