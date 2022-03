O projeto foi criado pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo melhorar a formação na leitura e escrita dos alunos nas escolas públicas do país - Divulgação / PMN

O projeto foi criado pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo melhorar a formação na leitura e escrita dos alunos nas escolas públicas do paísDivulgação / PMN

Publicado 25/03/2022 13:03 | Atualizado 25/03/2022 13:14

Nilópolis - Saiu o edital n° 002, no Diário Oficial de Nilópolis, que busca voluntários para atuar como assistente de alfabetização, apoiando o professor regente das turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental. O projeto foi criado pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo melhorar a formação na leitura e escrita dos alunos nas escolas públicas do país.Para trabalhar é importante seguir os requisitos que são: ter disponibilidade de horário para participar das reuniões e do atendimento às turmas, ter Ensino Médio completo ou Ensino Superior em Pedagogia ou estar cursando a partir do 5° período e ter experiência na atividade que irá atuar. Os voluntários convocados pela Secretaria de Educação vão receber R$ 150 por mês, por turma, com o total de cinco horas semanais, e terão o ressarcimento de despesas com transporte e alimentação arcado pelo Ministério de Educação (MEC), por meio dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), sem vínculo com a Prefeitura Municipal de Nilópolis.“O Tempo de Aprender é um projeto do Governo Federal que já existia e só mudou a nomenclatura diante da pandemia e dos reflexos que ela trouxe”, disse a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), acrescentando que esses assistentes irão apoiar os professores para tentar romper o analfabetismo deixado pela pandemia.As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas pela internet por meio do link https://forms.gle/1qQe4dUPEAsCedEy5