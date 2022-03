Ao todo serão 32 vagas, sendo uma para a vaga de subdiretor e as 31 restantes para diretor - Divulgação / PMN

Publicado 25/03/2022 13:40 | Atualizado 25/03/2022 13:45

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis, divulgou nesta quinta-feira (17/03), por meio do Diário Oficial, a primeira consulta pública de seleção de gestores das unidades escolares da rede pública do município, bem como o edital para consulta. Segundo o estabelecido, os interessados nos cargos de diretor e subdiretor poderão se candidatar, desde que tenham cargo efetivo na área pedagógica, possuam curso de nível superior completo e cumpram alguns pré-requisitos. Ao todo serão 32 vagas, sendo uma para a vaga de subdiretor e as 31 restantes para diretor.

Os pré-requisitos para a inscrição da vaga de diretor são: Graduação em Pedagogia e/ou pós-graduação em gestão escolar ou em administração escolar, com carga horária mínima de 360 horas/aula, ser servidor efetivo da Rede Municipal de Educação. Para a vaga de subdiretor, não são necessários os requisitos citados.

No ato da inscrição, os candidatos deverão levar original e cópia do documento de identidade e CPF, cópia do diploma ou certidão de conclusão que o habilite para o cargo, comprovante de experiência no magistério e plano de gestão nos moldes estabelecidos na Resolução nº 2 de 18 de março de 2022.

Terão direito ao voto todas as pessoas da comunidade escolar, sendo um responsável por aluno matriculado, alunos matriculados a partir dos 12 anos de idade e cada representante do Conselho Escola/Comunidade.

“A educação vem sofrendo vários avanços no decorrer dos últimos anos, e a consulta pública de gestores é a consolidação de todos esses processos através da democratização do ensino. O responsável, o aluno, o funcionário e o professor da escola vão poder avaliar o gestor e as propostas para escolher o que é melhor na condução da educação dos alunos. Esses profissionais são independentes do governo e terão imparcialidade para conduzir a educação da nossa cidade, fazendo o que é melhor para as crianças sempre.”, disse a vice-prefeita Flávia Duarte.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas do dia 1 a 8 de abril, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Pedro Álvares Cabral, 305 - 3º andar, Centro.