A idosa teve um mal súbito assim que chegou à Estação para ter acesso às roletas de passagemReprodução

Publicado 01/04/2022 19:03 | Atualizado 01/04/2022 19:06

Nilópolis – Uma idosa morreu na manhã, desta sexta-feira (01/04), após sofrer um infarto fulminante ao chegar à Estação Ferroviária de Nilópolis, no Centro. Segundo relato de pessoas que estavam no local, à mulher teve um mal súbito assim que chegou à Estação antes de ter acesso às roletas de passagem, depois de colocar a mão no peito e cair. Populares tentaram ajudar, mas não houve tempo de salvá-la.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local para tentar reanimar a mulher e realizar a retirada do corpo, após a chegada dos familiares da idosa, que não teve o nome divulgado.