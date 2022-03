Os pacientes realizam os testes no Complexo de Saúde Jorge David, de segunda a sexta-feira, com horário marcado - Divulgação / PMN

Os pacientes realizam os testes no Complexo de Saúde Jorge David, de segunda a sexta-feira, com horário marcadoDivulgação / PMN

Publicado 30/03/2022 17:34 | Atualizado 30/03/2022 18:10

Nilópolis - Agora a Prefeitura de Nilópolis conta com serviço próprio para realização de exames de eletrocardiograma, holter e mapa cardiológico. Eles são agendados no Posto Central, pelo Sistema de Regulação municipal e os pacientes realizam os testes no Complexo de Saúde Jorge David, de segunda a sexta-feira, com horário marcado, na Rua Senador Fernando Mendes, s/n, no Centro, perto do Clube Nilopolitano.

Os pedidos de exames oriundos da rede particular, devem ser trocados por pedidos do município, pelos médicos da rede municipal de saúde.



Seis técnicas de enfermagem foram treinadas pelo médico Bruno Duarte, coordenador do setor, para preparar os pacientes que buscam esses exames Divulgação / PMN



Elas receberam o certificado de conclusão do curso das mãos da secretária de Saúde, Lenise Monteiro, da subsecretária de Assistência e Vigilância em Saúde, Priscila Vianna, e de Bruno Duarte, na unidade de saúde onde se qualificaram.



As técnicas de enfermagem receberam o certificado de conclusão do curso das mãos da secretária de Saúde, Lenise Monteiro, da subsecretária de Assistência e Vigilância em Saúde, Priscila Vianna, e do médico Bruno Duarte Divulgação / PMN



As técnicas de enfermagem diplomadas foram Beatriz Abreu, Kátia de Souza, Edelaine Soares, Luciana Souza, Tatiana Brito e Valdecy Macedo. As duas últimas não puderam comparecer à cerimônia. Seis técnicas de enfermagem foram treinadas pelo médico Bruno Duarte, coordenador do setor, para preparar os pacientes que buscam esses exames. “Antigamente o laudo do exame de eletrocardiograma levava duas semanas para ser entregue, agora sai em 20 minutos. Usamos a telemedicina. Um cardiologista nos atende on-line e envia o resultado do exame”, explicou Bruno Duarte.Elas receberam o certificado de conclusão do curso das mãos da secretária de Saúde, Lenise Monteiro, da subsecretária de Assistência e Vigilância em Saúde, Priscila Vianna, e de Bruno Duarte, na unidade de saúde onde se qualificaram.Bruno Duarte explicou que o holter é o eletrocardiograma rodado por 24 horas e é indicado para pessoas que apresentam arritmias e doenças cardíacas. Por sua vez, o Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa) afere a pressão sanguínea por 24 horas, com o paciente usando um aparelho de pressão automático no braço.As técnicas de enfermagem diplomadas foram Beatriz Abreu, Kátia de Souza, Edelaine Soares, Luciana Souza, Tatiana Brito e Valdecy Macedo. As duas últimas não puderam comparecer à cerimônia.