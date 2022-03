A porta-bandeira Selminha Sorriso é um dos símbolos da Beija-Flor de Nilópolis - Eduardo Hollanda

Publicado 31/03/2022 11:46 | Atualizado 31/03/2022 11:52

Nilópolis - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (30), o projeto de lei que torna a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, Patrimônio Imaterial Cultural do Rio de Janeiro. O projeto é de autoria do deputado estadual Charlles Batista (PL), que agora segue para sanção do governador Cláudio Castro (PL).



“A Beija-Flor tem uma trajetória vitoriosa, levando alegria, cultura e diversão. É um grande orgulho para a população de Nilópolis, além de apresentar o melhor do carnaval do Rio para todo o país e exterior”, destacou o deputado Charlles Batista, que obteve assinatura de outros 23 deputados para requerimento de urgência na tramitação do Projeto de Lei 5627/2022, que foi votado e aprovado em discussão única no plenário da Alerj.



A Beija-Flor de Nilópolis desfila no dia 24 de abril, na Marquês de Sapuacaí, com o enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor", sendo a quinta escola do Grupo Especial a passar pela Passarela do Samba.