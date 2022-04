A ocorrência com os presos e as armas foram registradas na 57ª DP - Twitter / Pmerj

A ocorrência com os presos e as armas foram registradas na 57ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 02/04/2022 12:18 | Atualizado 02/04/2022 12:24

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam no início da manhã, deste sábado (02/04), quatro criminosos armados em um veículo roubado, na Rua Antônio José Bittencourt, no Centro, de Nilópolis. Na ação, dois revólveres e munições foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).