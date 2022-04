Serão oferecidas 394 vagas em diversas áreas, com exigência de nível fundamental, médio ou superior, para convocação imediata. Os salários variam de R$ 1.212,00 a 2,065,22 - Divulgação / PMN

Publicado 06/04/2022 17:33 | Atualizado 06/04/2022 17:38

Nilópolis - Termina na próxima segunda-feira (11/04), o prazo para inscrições no primeiro concurso público promovido na gestão do prefeito Abraãozinho (PL), em Nilópolis. Serão oferecidas 394 vagas em diversas áreas, com exigência de nível fundamental, médio ou superior, para convocação imediata. Os salários variam de R$ 1.212,00 a 2,065,22.

A previsão das provas é 26 de junho (nível superior), 3 de julho (nível médio) e 10 de julho (nível fundamental). O edital está disponível no site do Instituto Nacional de Avaliação (INA), responsável pelo certame. INA: https:/portal.ian.org.br e também no site da Prefeitura www.nilopolis.rj.gov.br , na aba concursos e oportunidades.

A Secretaria Municipal de Saúde necessita de motorista, oficineiro e cuidador de saúde, enquanto a Secretaria de Educação abre vagas para setores variados, entre eles, intérprete de libras, professor I de Educação Infantil ao 5º ano, Professor III (português, matemática e outros) psicopedagogo, nutricionista, orientador educacional e pedagógico.

A taxa de inscrição é de R$65 (fundamental), R$ 85 (ensino médio e técnico) e R$110 (ensino superior). É necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos, ter a escolaridade exigida no momento da admissão, estar em dia com as obrigações militares (homens).

O candidato também deve ser eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral, ter o CPF registrado e aptidão física e mental. Mais informações podem ser obtidas no edital 1/2022, disponível no site INA:https:/ portal.ian.org.br ou no site da Prefeitura.