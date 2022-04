Será um evento original e inédito na cidade de Nilópolis, para comemorar os 40 anos do movimento do rock nacional dos anos 80, com dois dias de apresentações musicais com grupos artísticos nilopolitanos - Divulgação

Publicado 05/04/2022 23:44

Nilópolis – Os amantes do rock nacional dos anos 80 terão uma ótima oportunidade de matar a saudade de uma fase de ouro da música brasileira, com o Festival Garage, Rock & Beer – PRO DIA NASCER FELIZ!, que rola durante dois dias em Nilópolis, nesta quinta e sexta-feira (07/04 e 08/04). E o melhor, tudo com entrada gratuita, no Espaço Contracultura, em Olinda.

O evento é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Nilópolis, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Lei Aldir Blanc

Será um evento original e inédito na cidade de Nilópolis, para comemorar os 40 anos do movimento do rock nacional dos anos 80, com dois dias de apresentações musicais com grupos artísticos nilopolitanos. A iniciativa cultural realizará, simultaneamente, uma feira de artesanato, workshops e tatuagens. Com entrada gratuita mediante o comprovante de vacinação. Sujeito à lotação!

Serviço: Festival Garage, Rock & Beer – PRO DIA NASCER FELIZ!, - 07/04 e 08/04

O evento é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Nilópolis, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e Lei Aldir Blanc.

Espaço de Contracultura

Garage, Rock & Beer



Horário: 18h



Classificação: 16 anos.



Entrada: GRATUITA.



Rua Nossa Senhora de Fátima, 949, bairro Olinda, em Nilópolis.