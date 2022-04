A prisão e a apreensão aconteceu após abordagem dos agentes sobre o homem nas proximidades do bairro - Divulgação / 20º BPM

A prisão e a apreensão aconteceu após abordagem dos agentes sobre o homem nas proximidades do bairroDivulgação / 20º BPM

Publicado 07/04/2022 11:27 | Atualizado 07/04/2022 11:30

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na noite, desta quarta-feira (06/04), um homem suspeito com um revólver calibre 38 e 05 munições, quando em patrulhamento nos acessos do bairro Nova Cidade, em Nilópolis.

A prisão e a apreensão aconteceu após abordagem dos agentes sobre o homem nas proximidades do bairro.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).