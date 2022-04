A rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, de São Paulo, Sávia David é nascida e criada em Nilópolis - Divulgação

Publicado 07/04/2022 18:48 | Atualizado 07/04/2022 19:02

Nilópolis - A rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, de São Paulo, nascida e criada em Nilópolis, Sávia David, participou no último final de semana, do quadro “Não erre a letra” do Programa Silvio Santos, do SBT.

Além da diva nilopolitana, participaram das gravações: Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, Ana Paula Minerato, musa da Gaviões da Fiel, Ana Beatriz Godoi, rainha de bateria da Rosas de Ouro, Camila Prins, rainha LGBTQIA+ da Colorado do Brás e Duda Serdan, princesa de bateria da Mancha Verde. Não faltou muitas risadas e diversão nas filmagens.

Sávia David (segunda de verde) ao lado de outras rainhas e musas do Carnaval Divulgação

"Amei participar. Foi muito divertido. Todos super atenciosos. Estar com as meninas, jogar com elas foi muito bom. Quero mais", comemorou Sávia David.

Quer saber quem ganhou? O programa vai ao ar no dia 24 de abril, às 20h.