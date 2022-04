A Águas do Rio participou dos eventos no Parque Gericinó - Divulgação

Publicado 11/04/2022 21:12

Nilópolis - A Águas do Rio marcou presença nos eventos ”Brincar” e da “Conscientização do Autismo”, neste domingo (10/04), no Parque Natural do Gericinó, no Centro, de Nilópolis. Nas duas ações da prefeitura, a concessionária disponibilizou água em bebedouros e distribuiu material informativo sobre os serviços oferecidos pela concessionária ao público presente.

Foram montados diversos brinquedos para a garotada como pula-pula, escorrega, touro mecânico, piscina de espuma e outros. O prefeito Abraãozinho (PL)) participou e agradeceu o apoio da Águas do Rio. “Poder proporcionar momentos assim para as crianças é muito gratificante e eu fico feliz pelo apoio que recebemos da Águas do Rio. Que essa parceria perdure por mais tempo”, afirmou.

O prefeito Abraãozinho (à direita) prestigiou o evento no Parque Gericinó Divulgação O casal Janice e Joaquim Barbosa, moradores de Nilópolis, elogiou a ação da Águas do Rio. “Não conhecia muito sobre a empresa. Vim me refrescar e beber um pouco de água gelada, e ainda aproveitei para saber mais sobre a empresa. Gostei muito do atendimento e da atenção dada pelos funcionários. Estão todos de parabéns”, disse Janice.