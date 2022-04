O Posto de Saúde da Manoel Reis está ficando de cara nova - Divulgação / PMN

Publicado 08/04/2022 19:42 | Atualizado 08/04/2022 20:05

Nilópolis – O pacote de obras “Dá-lhe Obras” da Prefeitura de Nilópolis, em parceria com o Governo do Estado, tem deixado os nilopolitanos ansiosos para a entrega das obras e realizações. O prefeito Abraãozinho (PL) acompanha com atenção o andamento das obras na nova Escola Municipal Benigno Ribeiro, no Posto de Saúde da Manoel Reis e no Campo do AMEM.

Essas ações estão entre as intervenções urbanas que incluem a reforma de parques e passarelas, ampliação de escolas e creches, contenção de encostas, urbanização de ruas e avenidas e outros serviços. São, até o momento, 40 obras aprovadas. Além da operação tapa-buracos que é realizada em toda a cidade. O prefeito já agradeceu pessoalmente ao governador Cláudio Castro pela liberação do repasse de R$ 78 milhões e sempre manifesta gratidão quando é entrevistado ou faz um pronunciamento.



Obras no Campo do Amem Divulgação / PMN

A Praça Paulo Menezes, ao lado do campo da Associação de Moradores Esportiva Mirandela (AMEM), fica na Rua Antônio Félix, 721, no Centro. Foi feita a troca do gramado, do aramado e o prédio da Praça também está sendo reformado, assim como como o parquinho que já existia no local. Os moradores do entorno comemoraram as obras e aguardam ansiosos pela entrega do campo e da praça revitalizados.

O prefeito Abraãozinho se preocupa, especialmente, com as obras de contenção de encostas, que proporcionarão mais segurança e tranquilidade para os moradores desses locais, evitando deslizamentos e desmoronamentos, desastres que podem ser causados pela ação da natureza. Trabalhadores estão concretando ou em processo de concretagem de 10 encostas em vários bairros da cidade.



“São melhorias, por exemplo, nas ruas Mena Barreto, Wallace Paes Leme, Natividade com Otaciano, e no segundo distrito, na Rua Maria da Gama, Diez de Lima, Monsenhor João Felipe”, listou o prefeito.