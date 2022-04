A programação terá foco na apresentação da proposta pedagógica e acolhimento da família servindo aos responsáveis dois cardápios e uma sobremesa - Divulgação / PMN

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis (Semed), realiza neste sábado (09/04), das 9h às 12h, o Dia da Família na Escola, onde os responsáveis irão degustar a merenda escolar e fazer uma avaliação que será recolhida e depositada em uma urna. As opiniões deverão ser colocadas em ofício, encadernadas e enviadas à Semed.

A programação terá foco na apresentação da proposta pedagógica e acolhimento da família servindo aos responsáveis dois cardápios e uma sobremesa. A vice-prefeita Flávia Duarte (PL) explicou o que significa essa atividade.

“Desde 2019 promovemos esse evento, realizado em quatro sábado no ano. Queremos prestar satisfação à comunidade escolar sobre os projetos do calendário escolar, além de oferecer a degustação e também que os pais e responsáveis vivenciem as atividades que são oferecidas aos alunos”, afirmou a vice-prefeita.