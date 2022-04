As crianças participaram de uma série de atividades lúdicas; em seguida foram levados para brincar no parquinho da unidade, que fica num local aberto, ao lado da horta que é regada e cuidada pelos pequenos, com supervisão das professoras - Divulgação / PMN

As crianças participaram de uma série de atividades lúdicas; em seguida foram levados para brincar no parquinho da unidade, que fica num local aberto, ao lado da horta que é regada e cuidada pelos pequenos, com supervisão das professorasDivulgação / PMN

Nilópolis - Pais, responsáveis e seus filhos passaram a manhã do último sábado (09/04) nas unidades escolares da rede municipal de Nilópolis. Eles participaram da programação ‘Família na Escola’, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação implantada em 2019, que precisou parar durante a pandemia e este ano pôde ser retomada. O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), a secretária de Educação, Débora Carlos, e o presidente da Câmara, Rafael Nobre, visitaram várias escolas.

Na creche Rubens Menezes, as autoridades, junto com a diretora da unidade escolar, Edna Souza, e sua equipe, receberam os pais e responsáveis. Ali, eles inauguraram oficialmente a ampliação da escola, que recebeu mais quatro salas e agora atende 178 alunos. As crianças maiores e seus acompanhantes assistiram a um vídeo criado pelos profissionais da creche sobre a natureza e a necessidade de preservação do meio ambiente.

Depois eles foram convidados a fazer uma série de atividades lúdicas; em seguida foram levados para brincar no parquinho da unidade, que fica num local aberto, ao lado da horta que é regada e cuidada pelos pequenos, com supervisão das professoras.

Por fim, os pais atenderam ao convite para degustar a merenda normalmente servida às crianças. "Um grupo de nutricionistas da rede cuida desse cardápio, que é dividido de acordo com a faixa etária. Recebemos o cardápio para a creche e, a cada semana, ele fica exposto no refeitório e aqui na secretaria para os pais terem acesso. Os pais e responsáveis puderam escolher entre carne bovino e frango", contou Edna Souza.

Horta com homenagem

As autoridades descerraram a placa instalada na horta da escola. O local recebeu o nome de Marlene Abraão, mãe do prefeito, que ficou emocionado ao agradeceu a homenagem. “Minha mãe era uma mulher muito participativa no lado social quando meu pai era prefeito, e depois continuou esse trabalho por meios próprios, mesmo quando meu pai já não fazia mais parte do governo da cidade”, recordou Abraãozinho.

Retorno pós-pandemia

A vice-prefeita Flávia Duarte comemorou o retorno integral das unidades escolares. “ A creche foi o último grupamento, porque os professores trocam fralda, eles têm contato com a secreção e era necessário aguardar a vacinação dos professores para que eles pudessem retornar com segurança”, afirmou ela, acrescentando que trabalharam para entregar um espaço cada vez melhor, com mais quatro salas, refeitório ampliado e muito carinho.

Família completa

Mãe de Isis, de 2 anos, Charlene Machado trabalha em um escritório administrativo. “Conheci a creche antes de colocá-la aqui. Estou gostando bastante e as professoras são bem dedicadas. A adaptação dela inicial foi um pouco ruim, porque ela é filha de pandemia, ficou muito dentro de casa. Comida e horário regrados. Agora mudaram os horários e até o paladar. Até que a adaptação dela está sendo bem progressiva. Estou bem satisfeita”, assegurou ela, que compareceu com a outra filha, Manuela, de 19 anos, a mãe Lindamar e o marido Luciano.

Melhora na alimentação

Proprietário de um provedor de internet, Fabiano Santos Carvalho é pai de Erick Oliveira, de 2 anos e degustava feijão, macarrão e frango. “ A comida é gostosa e em casa ele não come direito, só arroz com ovo, mas na creche come bem. A gente tem uma dificuldade em casa, mas aqui é diferente. Tenho quase certeza que é o estímulo também dos coleguinhas. A gente como pai fica satisfeito, fica bem agradecido por isso”, comemorou ele, ao lado da esposa, bebendo suco de goiaba.