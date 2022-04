O Fórum acontecerá na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, em Olinda - Divulgação

Publicado 15/04/2022 18:33 | Atualizado 15/04/2022 18:47

Nilópolis - Discutir e propor políticas públicas para a Cultura de Nilópolis estarão no centro das atenções do Fórum Misto Permanente de Cultura de Nilópolis (FOMPEC), nesta segunda-feira (18/04), às 18h, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, na Estrada Eliseu de Alvarenga, 384, em Olinda.



O encontro mensal reunirá artistas, músicos, técnicos, dançarinos, artesãos, escritores, educadores, amantes da leitura, profissionais culturais de diversas áreas e representantes do poder público municipal.



O FoMPeC é o maior espaço de discussão e proposição de políticas públicas para a cultura de Nilópolis, com o objetivo de dar voz à cultura nilopolitana.

Para participar não precisa cadastro prévio, mas é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação na entrada do local.

