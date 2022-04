Alan Vidigal & Roots Band será uma das atrações no Parque Gericinó - Divulgação / PMN

Publicado 29/04/2022 09:08 | Atualizado 29/04/2022 09:12

A boa música não faltará no evento no Parque Gericinó Divulgação / PMN

Nilópolis - O Dia do Trabalhador, 1º de Maio, será comemorado neste domingo (01/05), com a volta do projetono Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. Para marcar a data, serão oferecidas atividades como workshop, venda de artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem, show com ‘Alan Vidigal & Roots Band’, apresentações com a prata da casa e aulão de zumba com o professor Marquinhos.A inscrição para o workshop de bijuterias artesanais, com vagas limitadas a oito pessoas, pode ser feita pelo link https://forms.gle/VNhNqg9DoasiHUXU8 . A programação geral inicia às 9h e vai até às 17h. Veja o horário das atrações.