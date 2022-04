A mulher foi presa pelos policiais civis no Leblon - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/04/2022 19:17 | Atualizado 26/04/2022 19:19

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) durante ação de combate a crimes de roubos e receptação, nesta segunda-feira (25/04), prenderam em flagrante, uma mulher acusada de receptação de celular roubado em Nilópolis.

Após tomarem conhecimento do paradeiro de uma mulher e que um celular, roubado no dia 28 de março deste ano, tinha sido ativado em seu nome, os agentes foram até a Avenida Borges de Medeiros, no bairro Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e localizaram o aparelho com a suspeita. A mulher foi presa.