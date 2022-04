Vereadores de Nilópolis recebem equipe operacional da Águas do Rio - Divulgação

Vereadores de Nilópolis recebem equipe operacional da Águas do RioDivulgação

Publicado 25/04/2022 11:27 | Atualizado 25/04/2022 11:44

Nilópolis - Uma reunião na Câmara de Vereadores de Nilópolis, na última quarta-feira (20/04), do gerente de Operações da Águas do Rio, Leonardo Canto, do coordenador de serviços no município, Aislan Miossi e do consultor da empresa, Orlando Almeida, levou aos parlamentares nilopolitanos detalhes sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade pela concessionária para melhorar o abastecimento na região.

Os vereadores apresentaram as reivindicações recebidas por moradores dos bairros de Cabuís, Morro da Mina, Paiol, Santos Dumont, Nossa Senhora de Fátima e Olinda. “Achávamos que teríamos problemas de abastecimento durante o verão. No entanto, a empresa nos surpreendeu e o período foi tranquilo. Mas nos últimos 15 dias, o cenário mudou e gostaríamos de entender os motivos para poder explicar à população”, disse o vereador Jorginho Scalise (PTB).

Leonardo Canto pontuou que as fortes chuvas ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, no período identificado pelo vereador, comprometeram a distribuição da água. “As chuvas danificaram parte do sistema de bombeamento responsável pela produção de água. Mesmo assim, trabalhamos para que os impactos fossem os menores possíveis, explicou Leonardo.

Aislan Miossi destacou a instalação dos equipamentos chamados inversores de frequência no conjunto de bombas em Olinda, que aumentaram para cerca de 80 litros por segundo o volume de água na cidade. “Os equipamentos proporcionam um ganho no volume de água para a cidade. Estamos atuando para eliminar o quanto antes os problemas de abastecimento em Nilópolis”, explica.

O vereador Farol (PTB) solicitou atenção para os moradores que não possuem matrícula. “Mesmo carente, o povo quer pagar a conta. Mas para isso é preciso que o serviço seja oferecido. Em muitos lugares, a água caía três vezes por semana e agora, chega todos os dias e com grande pressão. Queremos que essa mudança aconteça em todos os bairros”, argumentou o representante do bairro Paiol.

A equipe da concessionária falou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade para melhorar o abastecimento na região Divulgação Dúvidas sobre vencimentos, tarifa social, valores da taxa de instalação e como entrar em contato com a empresa por meio dos canais de atendimento, também foram esclarecidas pela equipe da concessionária. Os vereadores concluíram o encontro afirmando que estão empenhados em mudar a realidade da cidade e agradeceram a empresa pelo diálogo.

“Acho essa atividade de extrema importância. Tivemos a oportunidade de mostrar os resultados positivos que somamos durante os primeiros meses de atuação e reafirmamos nosso compromisso de prestar um trabalho de qualidade. Da mesma maneira que os vereadores estão empenhados em promover mudança na vida da população, nós também estamos motivados em oferecer mais dignidade e qualidade de vida para a Baixada Fluminense, através do saneamento”, concluiu Leonardo Canto.

O encontro contou com a presença do presidente da casa legislativa, Rafael Nobre (União Brasil), e dos vereadores Alvinho (Avante), Leandro Hungria (Solidariedade), Jorginho Scalise (PTB), Farol (PTB), Zé Ribeiro (PL), Rafael Regis (Solidariedade), Russão Gomes (PL), Anderson Campos (Republicanos) e Trembom (PSB). O subsecretário municipal de Serviços Públicos, Eduardo Rocha, também esteve no evento.