A Beija-Flor fez um belo desfile e é uma das favoritas ao título do Grupo Especial - Divulgação / Riotur

Publicado 25/04/2022 16:06 | Atualizado 25/04/2022 16:20

Nilópolis – Passado os desfiles na Marquês de Sapucaí, agora é a hora da torcida pela Beija-Flor de Nilópolis. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Cultura montou um palco com telão para os nilopolitanos acompanharem a apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, nesta terça-feira (26/04), às 16h, na Praça dos Estudantes, na esquina da Avenida Mirandela com a Rua João Pessoa, no Centro. Mas, a animação começa às 11h, já com muita música.



O agito com muita música na Praça dos Estudantes, no Centro, começará às 11h Divulgação / PMN

Recentemente, a Beija-Flor de Nilópolis tornou-se Patrimônio Imaterial Cultural do Estado do Rio de Janeiro, após lei sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL).

Serviço:

Apuração do desfile das escolas de samba do grupo especial

Dia: Terça-feira (26/04)

Hora: 16h

Endereço: Praça dos Estudantes, na esquina da Avenida Mirandela com Rua João Pessoa, Centro, de Nilópolis