Sávia David brilhou no Carnaval de São Paulo como Rainha de Bateria da Unidos de Vila MariaDivulgação

Publicado 25/04/2022 12:03 | Atualizado 25/04/2022 12:18

Nilópolis - Empatada na disputa do Concurso Rainha das Rainhas de São Paulo, com a rainha de bateria da Dragões da Real, da Gaviões da Fiel e da Império da Casa Verde, a musa e cria de Nilópolis, Sávia David, rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, é só sorrisos. As quatro beldades ficaram com nota 9,8.

"Representa muito. Saber que o público recebe todo meu carinho e amor e retribui, entre outras formas, desse jeito, me dando essa alegria de estar entre as mais votadas. Empatar com essas guerreiras e talentosas é uma honra. Muito feliz", disse a beldade, que não conseguiu conciliar as datas para também desfilar na Beija-Flor de Nilópolis, onde foi criada e desfilou por muitos anos.



Ainda extasiada com o retorno à avenida, a diva é só gratidão.



"Gratidão é a palavra que resume. A Deus, ao meu marido, minha família, a Cadência da Vila, ao mestre Moleza, todos meus ritmistas. Esse é o resultado de um trabalho feito em parceria, com muita troca, dedicação e paixão pelo samba e Carnaval", concluiu.