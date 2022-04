O Projeto Life Star tem revelado talentos em diversas modalidades esportivas - Divulgação

O Projeto Life Star tem revelado talentos em diversas modalidades esportivasDivulgação

Publicado 25/04/2022 12:42 | Atualizado 25/04/2022 12:54

Nilópolis - O município de Nilópolis, conhecido pelo samba e carnaval, começa a escrever sua história no esporte. O projeto gratuito Life Star Talentos, que iniciou em setembro de 2020, com a proposta de descobrir talentos no esporte e dar a oportunidade para jovens de periferia e comunidades, teve mais uma conquista para seus atletas. Nove jogadores foram selecionados para jogar no Americano Futebol Clube, tradicional equipe de Campos dos Goytacazes, que tem um dos centros de treinamento em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.



O volante Jorge e o atacante Lucas assinaram com o Esporte Clube Nova Cidade Divulgação

Além disso, mais dois atletas, o volante Jorge e o atacante Lucas assinaram com o Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, o segundo time na história da Baixada Fluminense a disputar a elite do futebol carioca.

“Para mim, e uma grande honra poder fazer parte da história desses atletas. Desde as peneiras, onde são selecionados, treinos, até chegar a uma avaliação e aprovação. Não tem preço”, diz o técnico Nelsinho.



E nem só de futebol vive o projeto, que também tem duas promessas do jiu-jitsu, as irmãs Kellen e Keke Arraes Divulgação

Os atletas são selecionados em peneiras e avaliações que acontecem na Vila Olímpica de Nilópolis, onde também são realizados os treinos de segunda a sexta, na parte da manhã e à tarde. Tudo no projeto é gratuito. Treinamento, uniforme, participação em campeonatos e avaliações nos clubes. Nascidos de 2007 a 2010 que tiverem interesse em se profissionalizar no futebol, podem ir à Vila Olímpica de Nilópolis, de segunda a quinta, das 8h às 11h para testes.

"Conheci a Life Star através de uma indicação e passei no teste, primeiramente, para o projeto. Sempre somos enviados para avaliações e agora assinar com o Nova Cidade é o meu sonho começando a ganhar forma", comemora o volante Jorge.



E nem só de futebol, vive a Life Star que também tem duas promessas do jiu-jítsu, as irmãs Kellen e Keke Arraes. Com mais de 200 medalhas conquistadas em campeonatos do Jiu Jitsu, elas colecionam vários títulos. Kelen tem medalhas no Pan Kids, na Califórnia, Estados Unidos, duas vezes no Sul americano, oito vezes no Estadual FJJ-RIO, quatro vezes na Copa América, além de seis cinturões. A atleta está invicta há dois anos.



o volante Jorge e o atacante Lucas assinaram com o Esporte Clube Nova Cidade Divulgação

Com Keke não é diferente. Duas vezes campeã no Pan Kids, na Califórnia, Estados Unidos, três vezes no Sul americano, oito vezes no Estadual FJJ-RIO e quatro vezes na Copa América. Keke integra a equipe de Dede Pederneiras, um dos maiores e melhores treinadores de MMA do planeta.

“Ver o projeto ganhar forma e avançar e uma conquista de todos nós que acreditamos sempre. De toda a equipe que decidiu sonhar junto comigo. E só o começo”, diz Jacob David, um dos idealizadores.