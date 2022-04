A ocorrência foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 29/04/2022 16:04 | Atualizado 29/04/2022 17:32

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, na noite desta quinta-feira (28/04), uma pistola 9 mm e munições, depois de uma troca de tiros com bandidos na Rua Dinamarco Reis, no bairro Paiol de Pólvora, em Nilópolis. Na ação, um bandido ferido foi preso e socorrido, com ele ainda foi recuperado um telefone celular.



Toda ação aconteceu depois que os policiais militares tiveram a atenção voltada para dois homens em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura em patrulhamento, efetuaram disparos em direção aos agentes. Após a necessidade do revide, os policiais estabilizaram a área, encontrando um dos bandidos ferido, que foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APREENDIDO:

01 Pistola Canik 9mm

04 Munições

01 Aparelho Celular (Samsung)