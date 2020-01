História da centenária Associação Médica Fluminense vira livro

Niterói - Será lançado nesta terça-feira (14) o livro “Associação Médica Fluminense – mais de 100 anos de amor à Medicina”, durante coquetel para convidados, à noite na sede da entidade em Icaraí. A obra de 300 páginas narra o percurso histórico da AMF desde quando foi fundada em 1897 como Sociedade de Medicina e Cirurgia de Nichteroy até os dias atuais, sob a Presidência da pediatra Zelina Caldeira.

Tendo como pano de fundo a evolução da Medicina no território hoje denominado Niterói, perpassando pela saúde no antigo povoado de São Domingos que se transformaria em 1819 na Vila Real da Praia Grande e posteriormente Nichteroy em 1836, a narrativa revela como os médicos se organizaram ao longo desse período em relação a remédios, higiene, epidemias, quarentenas e a organização social da atividade médica.

O conteúdo traz também a biografia das várias personalidades médicas que lutaram pelo ideal associativo, como José Vergueiro da Cruz, Domingues de Sá, Aureliano Barcelos, Carlos Tortelly, Mário Monteiro, Marcolino Candau, Carlos Chagas, Vital Brazil e Eduardo Imbassahy, entre outros.

A publicação destaca ainda o relevante papel desempenhado por médicos como Waldenir de Bragança, Newton Porto Brasil, João Carlos Cabral e Ivani Cardoso que hipotecaram a própria casa para construir a Casa do Médico, na Avenida Roberto Silveira nº 123, hoje sede da AMF, da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Acamerj) e do Sindicato dos Médicos de Niterói, São Gonçalo e Região, que abrange 11 municípios.

O livro foi publicado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de 2017, que isenta um percentual do Imposto Sobre Serviço (ISS) recolhido pelas empresas que se oferecem a apoiar projetos culturais. Após obter o aval da Prefeitura para a captação do recurso, seus idealizadores – o médico pediatra Alcir Vicente Visela Chácar, a administradora Maria Gomes e a jornalista Verônica Oliveira – concretizaram o sonho de materializar a obra. Também integram a equipe a historiadora Ingrid Casazza, a designer Ingrid Cariello e a revisora Maria Bernadete Murno de Aquino.