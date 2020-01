Prefeitura promove capacitação para Edital de Fomento ao Audiovisual

Niterói - A Biblioteca Parque de Niterói (BPN) recebe dia 14 às 14h a segunda oficina de capacitação para o Edital de Fomento ao Audiovisual, lançado em dezembro de 2019 pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói. O encontro visa esclarecer as dúvidas dos proponentes sobre o edital, que tem inscrições abertas até 20 de janeiro de 2020 e conta com recursos de quatro milhões de reais. A primeira oficina aconteceu em dezembro do ano passado na UFF.



O edital pretende fortalecer o desenvolvimento de produções audiovisuais nas seguintes categorias: curta e longa-metragens; obras-seriadas e telefilmes; jogos eletrônicos; manutenção de cineclubes e projeções em espaços urbanos; mostras e festivais de cinema; e pesquisas sobre o setor audiovisual, que compreendem trabalhos científico, teórico, técnico ou de mapeamento de artistas, grupos e/ou espaços na área de audiovisual.

A Biblioteca Parque de Niterói fica no centro da cidade, em frente à Praça da República e ao lado do antigo fórum. O telefone para mais informações é 2722-0493.