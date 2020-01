Paraíso ecológico, Praia do Sossego ganha escadaria e reformas

Niterói - Um dos lugares mais paradisíacos da cidade-sorriso, a Praia do Sossego, na Região Oceânica, já pode ser acessada com mais facilidade por turistas e moradores. Foi aberta aos visitantes a escadaria de pedra com corrimão, instalada pela Prefeitura de Niterói. O novo caminho impede o avanço do processo erosivo existente e auxilia na recuperação ecológica das áreas degradadas.

“A obra foi planejada em etapas com a intenção de restringir, pelo menor tempo possível, o acesso da população à praia. A Secretaria de Meio Ambiente implantou uma rota segura, simultânea ao andamento da obra, para que os trabalhos continuem e os banhistas possam desfrutar da praia”, garante o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, e Sustentabilidade, Eurico Toledo.

A conclusão da implantação do guarda-corpo e de alguns trechos do corrimão, mirantes, áreas de descanso, paisagismo e sinalização para educação ambiental estão em andamento. A segunda fase das obras inclui também a restauração florestal, manejo de águas pluviais (biovaletas), construção de um posto da coordenadoria ambiental da Guarda Municipal e instalação de paraciclos, lixeiras, sanitários, bancos, ducha e lava-pés.

Também serão implantados jardins de chuva – canteiros rebaixados que captam, limpam e infiltram a água para drenagem. Por se tratar de uma área de conservação ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, além de realizar todos os estudos técnicos necessários para a escolha dos materiais e dos locais de construção do mirante e das escadas, assinou um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com o Ministério Público.

“A Secretaria de Meio Ambiente solicita que a população colabore e não circule dentro da unidade de conservação de moto ou bicicleta, para que seja mantido o nivelamento do piso em saibro, e consequentemente, garantida a acessibilidade”, alerta o secretário municipal.

O prazo de conclusão das intervenções é em abril.