Baile de Máscaras da Sinfônica Ambulante aquece os foliões no Teatro Popular

Niterói - A divertida Sinfônica Ambulante promove seu Baile de Máscaras na sexta-feira (17), às 21h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Formada em março de 2011, a banda surgiu do encontro de amigos músicos com as mais variadas influências e se tornou popular por seu repertório de releituras, que inclui desde Zé Kéti até o Nirvana, passando por Beatles, Caetano Veloso e A-Ha.

A entrada custa apenas a doação de 1kg de alimento não perecível. O montante arrecadado ao final do show será encaminhado para o Banco de Alimentos Herbert de Souza, situado na Rua Padre Anchieta nº 65, que supre 3.500 pessoas através de 23 entidades locais cadastradas.

Quem abre a festa é o DJ PinaudPresskit, que comandou os projetos “Barco do Amor” e “Manga Rosa”. Pinaud, além do CD Telephunk, que lançou em 2018, produz o programa de rádio “Pinaud no Ar”, transmitido pela Dublab Brasil e a Rádio Gaivota. Em seguida, a banda Sinfônica Ambulante se apresenta trazendo ao palco o clima carnavalesco na tradução de hits bem conhecidos do público.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, no Centro – atrás do terminal rodoviário.