Equipes da Prefeitura mantêm estágio de atenção devido à forte chuva

Niterói - Mais de 900 funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Companhia de Limpeza de Niterói e da NitTrans permanecem em atuação na cidade por causa das fortes chuvas que atingiram o município da noite de domingo à manhã de segunda-feira. Durante um período de 12 horas, segundo o governo municipal, choveu o equivalente a 90% do volume esperado para todo o mês de janeiro. A chuva foi mais intensa entre 6h e 7h da manhã desta segunda, gerando pontos de alagamento. A Defesa Civil de Niterói informa que continua em estágio de atenção.

Não foram registradas ocorrências graves relacionadas a deslizamentos, mas a sirene do bairro de Santa Bárbara foi acionada como medida preventiva. Equipes da Defesa Civil, Assistência Social e SAMU fazem plantão no local, encaminhando os moradores para pontos de apoio. Os maiores volumes pluviométricos das últimas 12 horas foram registrados em Santa Bárbara (132,4mm), Morro do Castro (91,4mm), Várzea das Moças (90,8mm), Engenho do Mato (87,6mm) e Sapê (85,2 mm). O caminhão vac-all foi utilizado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água. Operadores de trânsito permanecem distribuídos em pontos estratégicos, orientando o trânsito, ao longo da tarde desta segunda.

A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. Em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199 ou 2620-0199.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, os núcleos de chuva que provocaram chuva forte em diferentes pontos de Niterói já se afastaram. Ainda há registro de chuva fraca a moderada em diversos pontos da cidade.

Segundo o instituto Climatempo, a previsão meteorológica para a noite desta segunda-feira é de céu nublado com chuvas esparsas. Para a terça está previsto Sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora; a temperatura deve variar entre 23ºC e 29ºC. Já para quarta não há previsão de chuva: deverá ser um dia de sol com poucas nuvens e névoa ao amanhecer, variando a temperatura entre 23ºC e 31ºC. A chuva volta a cair na quinta-feira (16) à tarde, persistindo por toda a sexta-feira. Nestes dois dias, a temperatura será a mais elevada da semana, podendo atingir a máxima de 36ºC.