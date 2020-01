Cidade terá festival sustentável com educação, arte, moda e gastronomia

Niterói - O Caminho Niemeyer será palco da primeira edição do maior evento dedicado à sustentabilidade que o município já teve até o momento. Com entrada gratuita e atrações para públicos de todas as idades, o New Flow Festival acontece de 24 a 26 de janeiro, das 10h até meia-noite, e traz soluções para um estilo de vida ecologicamente consciente através de um conceito inovador que une educação, arte e entretenimento.

O evento contará com um espaço de moda consciente que incluirá feira de trocas, brechós e artesanatos locais. Foodtrucks, feira de orgânicos, produtos naturais e veganos estão entre as ofertas de alimentação. Para as crianças, haverá um Espaço Kids destinado à educação sustentável e criativa com apresentações musicais e circenses, contação de histórias e oficinas lúdicas diversas. Terá ainda áreas para instalações artísticas visuais, sensoriais e interativas, como live painting (pintura ao vivo) e o coletivo feminino Fértil, apresentações de músicos e bandas de diferentes estilos musicais, grupos de dança e performances. Além disso, o público poderá praticar atividades livres variadas, entre aulas de dança, ioga, patinação e o Pedal Sonoro - coletivo de ciclistas urbanos voluntários em promover o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável.

O New Flow insere a cidade no roteiro mundial de movimentos voltados para a Sustentabilidade, tema que está em alta mundialmente. As idealizadoras e realizadoras do festival - a empresária e consultora em moda sustentável Luísa Barros e a arquiteta e produtora de eventos Amanda Mella - contam que o objetivo é abrir espaço para pequenas iniciativas, dar visibilidade a quem vem trabalhando para um futuro mais sustentável e consciente, gerar trabalho e renda e fomentar a cultura. A equipe é formada por mais de 80% de colaboradores locais, entre produtores, expositores, artistas, apoiadores, voluntários e articuladores. O projeto segue e promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU.

"Queremos criar conexões para que as pessoas repensem seu estilo de vida e promover encontros para empresas que querem se adequar a projetos neste sentido. Crescer juntos é essencial, pensando na natureza e na economia local. Eu acredito em um futuro colaborativo”, afirma Luísa. “Sustentabilidade é olhar para dentro de si e entender como viver da melhor forma consigo mesmo, com a sociedade e com a terra. É ressignificar a vida e os valores", resume Amanda.

Para participar, basta realizar um cadastro gratuito no site www.newflowfestival.com. A organização pede apenas que o público colabore com 1kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente ao Banco Municipal de Alimentos Herbert de Souza, no Centro, e para projetos sociais que farão parte do evento. Mais informações estão no Instagram do evento: @newflow.festival.

O New Flow Festival conta com recursos captados através da Lei de Incentivo à Cultura de Niterói. O evento tem apoio da Ecoponte, do Caminho Niemeyer, da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, da UFF e outros.