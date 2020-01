Releitura do Pequeno Príncipe abraça gerações com sua visão poética da vida

Niterói - A ArteCorpo Teatro e Cia. apresenta uma releitura da obra de Saint-Éxupèry na peça "Recontando o Pequeno Príncipe", em cartaz no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno nos dias 19 e 26 de janeiro e 02 e 09 de fevereiro, sempre às 11h. Com livre adaptação de Rachel Palmeirim, a encenação ocorre com três atrizes em cena, que interpretam viajantes interplanetárias que vêm à Terra para contar sobre o B612, planeta do Pequeno Príncipe, e o tanto que aprenderam com ele sobre o amor e a poesia da vida. A entrada é gratuita.

O espetáculo, que dialoga diretamente com o público, é interpretado por Rachel palmeirim, Eliana Lugatti e

Cida Palmeirim e dirigido por Ricardo Lyra Jr. O cenário e o figurino são confeccionados em tons pastéis, azuis e lilás, remetendo às cores da areia do deserto e ao céu num fim de tarde ensolarada. A sonoplastia foi idealizada com músicas autorais gravadas, transitando entre as instrumentais e as letradas. Os bonecos, confeccionados especificamente para a peça, são manipulados pelas atrizes à vista do público. O Pequeno Príncipe e o Aviador são interpretados tanto por bonecos como pelas atrizes.

Este espetáculo foi selecionado na chamada pública para Teatro Infantil em Novos Espaços Cênicos da Prefeitura de Niterói, Secretaria das Culturas de Niterói, Fundação de Artes de Niterói (FAN).