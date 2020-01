Cidade elege Corte Momesca 2020 nesta sexta-feira no Clube Canto do Rio

Niterói - O Canto do Rio Football Club abrirá seus salões nesta sexta-feira a partir das 19h para a eleição da Corte Momesca de 2020, formada pelo Rei Momo, a rainha e duas princesas, que reinarão nos eventos oficiais da cidade nos quatro dias do Carnaval deste ano. O evento é tradicionalmente a abertura oficial do período pré-carnavalesco na cidade, e a entrada é livre ao público. Nesta sexta também será o último dia para inscrição, na sede da Neltur, de blocos e bandas que pretendem fazer a folia dos bairros.

Este ano, os candidatos e as candidatas à Corte Momesca serão indicados pelas 32 agremiações que se inscreveram no Edital de Chamamento Público para o Carnaval 2020 para participarem do desfile na Rua da Conceição pela Acadêmicos do Cubango, Unidos do Viradouro ou Acadêmicos do Sossego.

Rainha e Rei Momo eleitos receberão, cada um, o prêmio de R$ 8 mil, e as princesas serão premiadas com R$ 6 mil cada uma. Outra novidade desta edição é que haverá premiação também para a agremiação que indicar os candidatos vencedores, no valor de R$ 5 mil por cada eleito.

O júri, formado por cinco personalidades ligadas ao samba brasileiro, vai analisar o samba no pé, a simpatia e a elegância dos candidatos. A animação do evento ficará por conta das escolas de samba Viradouro, Sossego e Cubango, além de uma bateria mista formada pelas escolas que compõem as ligas de Niterói, UESBCN e LESNIT, além do intérprete Português.

Inscrições para blocos e festas em bairros

A Neltur publicou no Diário Oficial do Município de 10 de janeiro o terceiro e último chamamento das inscrições para que agremiações e organizadores de carnaval de bairro e de blocos possam participar do evento oficial da cidade. Os participantes também deverão apresentar documentos como a declaração de “nada a opor”, com autorizações específicas de órgãos como Corpo de Bombeiros, Ecad, polícias Civil e Militar, Juizado de Infância e Adolescência, entre outros que estão descritos no edital - disponível no site visit.niteroi.br - de acordo com a proposta.

Esta autarquia, a Coordenadoria Geral de Eventos da Prefeitura e a Comissão de Carnaval serão as responsáveis pelo planejamento, supervisão e coordenação da festa edos desfiles dos blocos carnavalescos e festividades de ruas nos bairros.