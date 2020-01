OAB Niterói e Educação municipal se unem para reforçar ensino da cidadania

Niterói - Com o objetivo de levar temas relacionados à cidadania e direitos humanos para alunos e profissionais da rede municipal de Educação do município, a OAB Niterói firmou um convênio com a Fundação Municipal de Educação e a Secretaria de Educação de Niterói para a viabilização do projeto "OAB e Educação – Juntos pela Construção de Paz e Cidadania”, elaborado pela Comissão OAB Vai à Escola da subseção local. Os temas serão abordados em forma de palestras e debates.

"Seguimos com nossa missão na defesa dos direitos sociais, focados em auxiliar, em especial, na construção da paz e da cidadania", destacou Claudio Vianna, presidente da OAB Niterói.



Responsável por elaborar o projeto, a presidente da Comissão OAB Vai à Escola, Alcilene Mesquita, reforçou que o objetivo central do projeto é promover a reflexão e o debate no âmbito escolar sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania. Ela adiantou que as palestras serão ministradas por advogados voluntários e também especialistas convidados.



"Um dos maiores desafios atuais da escola é contribuir para a formação integral de seus alunos, incluindo-se aí as questões referentes ao exercício pleno da cidadania. A educação tem por objetivo o desenvolvimento integral do ser humano nas suas dimensões ética, social e política, preservando sua dignidade e orientando-o nas ações perante a sociedade”, explicou Alcilene.



A secretária de Educação de Niterói, Flávia Monteiro, classificou os temas que serão debatidos no projeto como de significativa relevância.

"Acreditamos que o desenvolvimento da proposta possa contribuir para consolidar um projeto pedagógico que defende uma sociedade democrática, plural e inclusiva. Buscamos, assim, fortalecer a formação para a cidadania comprometida com a justiça social, respeito às instituições e diligente com a mediação de conflitos”, afirmou ela, em coro com Bruno Ribeiro, presidente da FME.