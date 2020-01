Giovanna Victer aber primeiro Café Empresarial de 2020 da CDL Niterói

Niterói - O ano começa e também o calendário de encontros abertos e gratuitos promovidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói. Momento de palestra instrutiva e networking, o Café Empresarial acontece toda primeira terça-feira do mês na Região Oceânica - em local sempre divulgado pelo site - e toda segunda terça-feira do mês na sede da entidade, situada na Rua General Andrade Neves 31, no Centro.

O primeiro deste ano na sede foi conduzido pelo palestrante Alberto Stassen, que abordou as etapas do planejamento estratégico e a sua importância para o desenvolvimento de uma empresa. Ele exemplificou como a utilização do método facilita a análise do empreendimento e ajuda a identificar o que funciona ou não e a estabelecer objetivos possíveis, possibilitando um controle maior sobre o futuro e o acompanhamento dos resultados para possíveis correções.

O encontro contou com a participação da secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, que abriu o encontro apresentando os resultados das reuniões realizadas na CDL Niterói, como a alteração da Lei do Jirau e os valores e parcelas aplicadas nos juros. Uma demanda do comércio apresentada pela CDL e atendida pelo poder público.

Houve ainda a entrega do prêmio master da campanha Natal Premiado: um carro 0km. O sortudo foi Asdrubal Gwyer, que fez a compra na loja Estoril Materiais de Construção. Por fim, os convidados formaram círculos e fizeram uma rodada de troca de cartões e apresentações - uma maneira de divulgar negócios e fechar parcerias.