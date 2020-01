Teatro da UFF inicia programação de 2020 no domingo com 'Tributo a Cartola'

Niterói - Abrindo a programação de 2020 do Teatro da UFF, a Orquestra Petrobras Sinfônica (OPES) apresenta no domingo às 18h o "Tributo a Cartola". A entrada é franca, com distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo. A classificação indicativa também é livre.

O repertório será apresentado por um octeto de sopros mais percussão, e terá clássicos como "As rosas não falam", "O mundo é um moinho", "O sol nascerá" e "Alvorada", "Tive sim" e "Ensaboa". Os sucessos de Cartola ganharam arranjos sinfônicos de Marcelo Caldi. O álbum está disponível nas plataformas digitais.

O concerto faz parte da série "Pelo Rio" da Petrobras Sinfônica, que tem como objetivo levar a música clássica para fora das casas de concerto, integrando-a ainda mais ao dia a dia da população através de lugares públicos, instituições de ensino, hospitais e outros espaços inusitados. Serão realizadas outras apresentações, no Rio de Janeiro, em espaços como Casa do Choro, Centro da Música Carioca e Parque Lage.

O Teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias 9, Icaraí.