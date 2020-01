Biblioteca Parque adquire 40 livros sugeridos em consulta popular

Niterói - Saiu o resultado da participação popular na escolha dos novos livros para a Biblioteca Parque. Foram selecionados 40 exemplares a partir de uma lista de 80 escolhidos por critérios como reposição de obras emprestadas e que não retornaram, títulos solicitados por frequentadores do local e livros clássicos ou para vestibulares.

A unidade havia convocado o público para opinar sobre os livros a serem adquiridos. De outubro a novembro de 2019, os interessados acessaram o aplicativo gratuito Colab ou o site consultas.colab.re/bibliotecaparque e selecionaram até cinco títulos de uma lista prévia. Mais de seiscentas pessoas participaram da seleção, entre as quais 64,1% mulheres. A maior parte tem entre 20 e 29 anos.

Alguns dos títulos selecionados, por ordem de votação, são: Ciências políticas - Hooks, Bell - "O feminismo é para todo mundo"; Ciências sociais - Almeida, Silvio - "O que É Racismo Estrutural?"; Ciências sociais - Ribeiro, Djamila - "O que É Lugar de Fala?"; Biografia - Obama, Michelle - "Minha história"; Biografia - Negreiros, Adriana - "Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço"; Quadrinhos - "Odyr"; Quadrinhos - Orwell, George - "A Revolução dos Bichos"; Sociologia - Weber, Max - "A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo"; Literatura - Bradbury, Ray - "Fahrenheit 451"; História - Aleksiévitch, Svetlana - "As últimas testemunhas: Crianças na Segunda Guerra Mundial"; Filosofia - Aristóteles – "Metafísica"; entre outros. Os demais títulos incorporados ao acervo da biblioteca podem ser consultados pelo site www.culturaniteroi.com.br