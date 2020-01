Pestalozzi e CLIN plantam 30 mudas de plantas nativas da mata atlântica

Niterói - Um convênio entre a Associação Pestalozzi e a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) viabilizou o plantio de 30 mudas de árvores nativas da mata atlântica na área de 80 mil metros quadrados em que funciona a instituição, no bairro do Badu, na região de Pendotiba. São árvores como pau brasil, ipês roxos, brancos e amarelos, aroeira, angico e araçá. Há ainda espécies frutíferas como cajá, abiu, manga, grumixama, amora e pitanga.

De acordo com o presidente da Pestalozzi Niterói, Prof. José Raymundo Martins Romeo, há pelo menos 20 anos já existe uma outra parceria da associação com a CLIN, onde operários da companhia atuam na limpeza de parte da área interna da entidade têm direito a usar os serviços de reabilitação e educação que oferecemos de forma gratuita, extensivo a seus familiares.

Responsável pelo viveiro de mudas que a CLIN mantém em sua sede na Rua Indígena, no bairro de São Lourenço, o engenheiro ambiental Luiz Vicente explica que as espécies são cultivadas pela própria companhia e depois distribuídas em diferentes pontos da cidade. “Já produzimos mais de 250 mil mudas de árvores e é uma satisfação quando realizamos plantios como este. Além de realizar um trabalho excepcional na área da reabilitação, a Pestalozzi ainda cria esta uma imensa área verde bem no coração de Pendotiba”, exaltou ele.