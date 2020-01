Fortaleza de Santa Cruz

Endereço: Estrada General Eurico Gaspar Dutra, s/nº, Jurujuba

Visitação: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Ingresso: R$ 4,00 – crianças e idosos não pagam

Tels.: 97893- 0203 / 2710-2354 - ramal 2025

Agendamento de visitas guiadas



Forte do Imbuhy

Endereço: Alameda Marechal Pessoa Leal nº 265, Jurujuba

(Acesso pelo Forte Barão do Rio Branco)

Visitação: sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h

Ingresso: R$ 6,00; idosos: R$ 4,00; crianças: grátis

Tels.: 2710-7840 / 2711-0462 – ramal 36



Forte Barão do Rio Branco

Endereço: Alameda Marechal Pessoa Leal nº 265, Jurujuba

Visitação: Terça a domingo, com visitação guiada às 10h e 14h

Ingresso: R$ 10,00; professores e alunos: meia-entrada; militares do Exército (incluindo seus dependentes), Idosos e crianças: entrada gratuita

Tels.: 2710-7840 / 2711-0462 – ramal 36



Forte São Luís ou Forte do Pico

Endereço: Alameda Marechal Pessoa Leal nº 265, Jurujuba

Acesso pelo Forte Barão do Rio Branco

Visitação: Terça a domingo, com visitação guiada às 10h e 14h

Ingresso: R$ 10,00; professores e alunos: meia-entrada; militares do Exército (incluindo seus dependentes), Idosos e crianças: entrada gratuita

Tel: (21) 2710-7840 / 2711-0462 – ramal 36



Forte do Gragoatá

Endereço: Praia de Gragoatá s/nº, Centro

Tel.: 2621-5336

Não é aberto à visitação pública