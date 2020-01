Confirmação de matrícula na rede municipal de ensino vai até sexta-feira

Niterói - A Fundação Municipal de Educação iniciou na terça-feira a efetivação da matrícula para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Os responsáveis pelos estudantes devem comparecer até sexta-feira na escola à qual a criança foi designada com a documentação da mesma; do contrário, haverá a perda da vaga.

A lista dos alunos e suas respectivas escolas foi liberada na última segunda-feira no site niteroi.pensareduc.com.br/pre_matricula. Moradora do Preventório, Rosilaine Izidoro, de 31 anos, foi logo no primeiro dia garantir a vaga para a filha Esther, de 2 anos, na Umei Darcy Ribeiro, localizada em Charitas.

“Meu filho mais velho estuda nessa Umei e não tenho do que reclamar. A escola é maravilhosa. Estou muito feliz de conseguir a vaga para a irmã também. Agora já posso pensar em voltar a trabalhar”, revelou.



Ela não foi a única. Mãe de três, Luanda Valéria Pereira, de 31, conseguiu vaga para os dois filhos menores, Levi e Lavínia, de quatro e dois anos respectivamente, e diz que pretende usar o tempo que as crianças estão na escola para voltar a estudar e ajudar nos negócios do marido.

“Fico bem tranquila de deixar meus filhos aqui. A escola é ótima e a direção, muito acolhedora. Eu me preocupo bastante com meus filhos, pois educação é tudo. Tenho grandes expectativas. O Levi estuda nessa unidade desde que ela abriu no ano passado e estou acompanhando o desenvolvimento dele. Quero o melhor para os dois”, contou Luanda.



Para efetivar a matrícula, os responsáveis precisam comparecer à escola indicada até o dia 24 de janeiro, munidos dos seguintes documentos: três fotos 3X4 do aluno; cópia e original da certidão de nascimento da criança; cópia e original do comprovante de residência em Niterói (conta de luz, água, telefone ou boletos em geral) atualizado (com data a partir de outubro/2019) em nome de um dos responsáveis; cópia e original da carteira de identidade e CPF do responsável; comprovante de tipo sanguíneo e RH, nos termos da Lei Municipal nº 3348/18 (prazo de entrega até três meses após a efetivação de matrícula); cópia e original do comprovante de benefício do Programa Bolsa Família quando for o caso; cópia e original da carteira de vacinação atualizada; número de inscrição no Sistema Único de Saúde (SUS); cópia e original de CPF do estudante (prazo de entrega até três meses após a efetivação de matrícula); e cópia e original do histórico escolar ou protocolo de transferência, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental.

Os candidatos que não conseguiram vaga para esta primeira fase deverão se cadastrar para a lista de espera pela internet (https://forms.gle/yz6v5sFjvJ5Hyaqv8). O preenchimento das vagas remanescentes obedecerá aos critérios estabelecidos pelo edital de matrícula 004/2019. Os candidatos contemplados serão informados através de contato telefônico, no número fornecido pela família no preenchimento do cadastro. A lista de espera por vaga será divulgada uma vez por mês.