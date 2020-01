Palco da UFF recebe "Histórias que a morte conta" para público juvenil

Niterói - Se a Morte pudesse contar suas histórias, como seriam? Aterrorizantes ou cômicas? Ou tudo isso? A peça "Foi-se: histórias que a Morte conta" brinca com o imaginário humano em torno da morte – real e sobrenatural através da adaptação de contos de três escritores: “Flor, Telefone, Moça”, de Carlos Drummond de Andrade, “A morte na sala de aula”, de Walt Whitman, e “Crianças à venda. Tratar aqui”, de Rosa Amanda Strausz.

Serão seis apresentações no mês de fevereiro - nos sábados e domingos entre os dias 1º e 16, sempre às 19h - abrindo a série “A Literatura no Teatro”, que trará para o palco da UFF, ao longo deste ano, peças baseadas e/ou adaptadas de textos não teatrais. O objetivo é mostrar adaptações cênicas de textos escritos para o prazer da leitura e não para encenação e debater o exercício desafiador de transpor a Literatura para o teatro. Com foco principal no público adolescente, o espetáculo - dirigido por Maria Coelho e Gabriel Mendes - foi criado a partir de uma longa pesquisa de dez anos sobre os contos de terror.

Para cada peça da série, haverá uma ou mais sessões com rodas de conversas ao final, unindo atores, encenadores e um professor/especialista no tema ou no autor da peça selecionada. Com Anderson Lopes e André Valim no elenco e direção de Maria Coelho e Gabriel Mendes, o espetáculo custa R$30 (inteira) e R$15 (meia). O teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias 9, em Icaraí.