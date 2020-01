Niterói - O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe em sua área externa o “Sarau Oriki”, espaço artístico de reflexão sobre o ser e o saber dos povos tradicionais africanos, com o objetivo de criar conexões e trocas afetivas, acolhimento e resistência, para jovens de religiões de matriz africana, por meio de atividades culturais e promoção de debates político-sociais. Será no dia 2 de fevereiro, domingo, das 15h às 20h.

Oriki no dialeto Yorubà significa saudar ou louvar algo por meio de palavras; possui o poder de invocar a presença ancestral do Orisà e sua entonação induz os adeptos iniciados ao transe. O sarau tem como papel fundamental a preservação da cultura africana em diáspora no Brasil. A cultura oral, além de preservar a memória dos grandes feitos dos antepassados divinizados, também enaltece os traços étnico-raciais e aspectos territoriais, transmitindo conhecimento ancestral aos mais novos.

A classificação indicativa é livre e a entrada custa a doação de 1kg de alimento não perecível. O Teatro Popular fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº - atrás do terminal rodoviário, no Centro. Telefone: 2620-6101.