Quinteto Aprendiz mistura popular e erudito em cordas na Sala Leila Diniz

Niterói - O Quinteto Aprendiz "Piano Entre Cordas" abre a temporada 2020 da série "Concertos na Imprensa", no dia 30 de janeiro, às 12h30, na Sala Leila Diniz - espaço cultural da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita. Formado por cinco músicos do Programa Aprendiz - iniciativa de música nas escolas mantida pela Prefeitura de Niterói - o grupo, que estreia este ano, tem como proposta exaltar a mistura do clássico com o popular e colocar em prática as experimentações de sons produzidos em solos e duos.

O show terá repertório variado, dando vida a canções nacionais como “Manhã de Carnaval”, de Luiz Bonfá e Antônio Maria, a obras clássicas como “Ária” de G. B. Pergolesi, e a composições autorais como “Me dê a mão”, do violoncelista Samuel Hamilton. O Quinteto Aprendiz “Piano entre Cordas” é composto por Ryan Sampaio (violinista), Joseph Hamilton (violinista), Patrick Rodrigues (violoncelista), Samuel Hamilton (violoncelista) e Marcílio José Meira (piano).

A Sala de Cultura Leila Diniz fica na Rua Prof. Heitor Carrilho 81, no Centro. A entrada é gratuita.