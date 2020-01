Polo Gastronômico do Jardim Icaraí - localizado entre as ruas Leandro Motta e Nóbrega, em Santa Rosa, oferece bares e restaurantes de comida contemporânea, japonesa e mexicana, além de pizzarias, armazéns, hamburguerias e cervejarias. Realiza eventos em várias épocas do ano, além de parquinho para crianças aos domingos.

Polo Orla Gastronomia - sequência de bares e restaurantes na orla de São Francisco e Charitas com a linda vista da Baía de Guanabara e seu famoso pôr do sol. Com comida contemporânea, japonesa e mexicana, além de pizzarias, armazéns, hamburguerias, cervejarias e sorveterias, alguns estabelecimentos oferecem ainda telões com transmissões de jogos e música ao vivo, além da feira de artesanato na calçada em dias e horários específicos.

Rota Gastronômica - composta por mais de 20 estabelecimentos, que oferecem cardápios variados e estão distribuídos por aproximadamente 10 km, abrangendo os bairros Cafubá, Engenho do Mato, Piratininga e Itaipu. Seu lançamento coincidiu com a inauguração do túnel Charitas-Cafubá, o que facilita ainda mais o acesso à região.

CAFUBÁ

Garden Bistrô

Avenida Francisco Gabriel de Souza Lobo lote 4 quadra 115 (saída do túnel novo)

Funcionamento: terça a domingo das 11h45 às 18h

Preço: de terça a sexta R$ 39,90 o buffet livre ou 59,90 o quilo na balança

Sábados e domingos somente sistema de buffet livre a R$ 59,90 por pessoa

OBS: Sobremesas incluídas; bebidas à parte

Tel.: (21) 98489-3479





FONSECA



Feijão De Corda

R. Antônio Silva, 77

(21) 2627-4289

feijaodecordaniteroi.com.br



Galeto Art & Beer

R. Antônio Silva, 115

(21) 2625-2903

galetoartebeer.site

PONTA D'AREIA

Gruta De Santo Antônio

R. Silva Jardim, 148

(21) 2621-5701

grutadesantoantonio.com.br

Decolores

R. Barão De Mauá, 342

(21) 2722-0252



SÃO DOMINGOS

À Mineira Gourmet

R. Alexandre Moura, 9

(21) 3604-1569

grupoamineira.com.br/nossos-restaurantes/a-mineira-gourmet

Adega Do Bacalhau

Praça Leoni Ramos, 13 Térreo

(21) 98199-6348

business.google.com/website/adegadobacalhau

Bar Do Renato Da Cantareira

Praça Leoni Ramos, 19

Bistrô Reserva Cultural

Av. Visconde Do Rio Branco, 880

(21) 3604-1545

reservacultural.com.br/niteroi/bistro-reserva/Bistrô MAC

Docas Cantareira

R. Alexandre Moura, 2 A

(21) 3628-4942

docascantareira.com.br



Praça Leoni Ramos, 7

(21) 2717-3903



Pizzaria Mística

Av. Visconde Do Rio Branco, 880

(21) 3811-8537

reservacultural.com.br/niteroi/mistica-pizza/



Vestibular Do Chopp

R. Gal. Osório, 02

(21) 2622-9109



Recreio Bar e Sinuca

R. Gal. Osório, 13



Tio Cotó

R. Alexandre Moura, 3

(21) 2620-1569



GRAGOATÁ



Marine Gastronomia

Av. Milton Tavares de Souza, 171

(21) 3604-1713

qualityhotelniteroi.com.br



BOA VIAGEM



Museu De Arte Contemporânea De Niterói

Mirante De Boa Viagem

(21) 2629-1416

INGÁ

Dona Santa

Rua Dr. Nilo Peçanha, 138

(21) 2704-4594

Da Nave

Rua Dr. Nilo Peçanha, 147

(21) 2622-1637

Don Carlo’s Pizzaria

Rua Francisco Pimentel,

(21) 3628-0918

doncarlospizza.com.br

Deck Bar H Niterói

R. Dr. Paulo Alves, 14

(21) 3174-5055

hniteroi.com.br/gastronomia/deck-bar/

Don Juan Contemporâneo

R. Dr. Paulo Alves, 14

(21) 3174-5055

hniteroi.com.br/gastronomia/don-juan-contemporaneo/

Restaurante Jambeiro

R. Pres. Domiciano, 131

(21) 2717-7393

restaurantejambeiro.com.br

ICARAÍ

7 Grill Icaraí

Avenida Sete De Setembro, 2

(21) 2610-7000

7grill-delivery.com.br

Barraca da Chiquita

Rua Mariz e Barros, 136

(21) 3492-7384

Banana Jack

Av. Sete De Setembro, 6

(21) 2714-9000

Restaurante e Chopperia Vitral Bistrô

R. Lopes Trovão, 19

21 2610-7068



Noi

R. Miguel De Frias, 106

(21) 2729-8080

cervejarianoi.com.br

Outback Steakhouse

R. Miguel De Frias, 180

(21) 2705-6378

outback.com.br

Parador Bistrô

Rua Coronel Moreira César, 241

21 3603-3575

Santa Ceia

Rua Mem de Sá, 57

(21) 2721-2563

Siri II

Rua Gavião Peixoto, 161

(21) 3617-4073

Temakeria e Cia

Rua Capitão Zeferino, 13

(21) 3492.5262

temakeriaecia.com.br/niteroi

Toca da Traíra

Rua Mem de Sá, 8

(21) 3617.7010

tocadatraira.com.br

Starbucks Icaraí

Rua Coronel Moreira César, 35 Loja 102

(21) 2621-5440

starbucks.com.br

Tenore Gourmet

Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 521

(21) 2610-1893

tenore.com.br

Beira Mar

Rua Coronel Moreira César, 149

(21) 3602-1070

bmar.com.br/

Geraldinos Bar

R. Gavião Peixoto, 381

(21) 3254-5399

Gruta Di Capri

R. Miguel De Frias, 37

(21) 2719-6625

grutadicapri.com

Kopenhagen

R. Gavião Peixoto, 59 Loja 07

(21) 2717-8477

kopenhagen.com.br

La Mole

Restaurante

R. Comendador Queiroz, 8

(21) 3460-0800

lamole.com.br

Lecadô Icaraí

R. Gavião Peixoto, 92

(21) 3025-2020

lecado.com.br

JARDIM ICARAÍ

Armazém São Jorge

Rua Dr. Leandro Mota, 8 – Loja B

(21) 97015-7180

Ativa

Rua Dr. Herotides de Oliveira, 119

(21) 97015-7180

Bar Predileto

Rua Dr. Leandro Mota

(21) 3629-1732

Boteco Confraria

Rua Dr. Leandro Mota, 148

(21) 2617-8110

Botequim Salve Simpatia

R. Nóbrega, 239

(21) 2705-6529

botequimsalvesimpatia.com.br

Broto Pizza

Rua Nóbrega, 90

(21) 3620-0071

Buzin Gastronomia

R. Gal. Pereira Da Silva, 169

(21) 2711-5208

buzinicarai.com.br

Cantinho da Batata

Rua Ministro Otávio Kelly, 231

(21) 2610-7961

Cattleya Restobar Latino

Rua Dr. Leandro Mota, 141

(21) 3741-3155

Creperia Brasil

Rua Dr. Leandro Mota, 127

(21) 3628-7823

creperiabrasil.com.br

Darumaki

Rua Silvestre Rocha, 87 Loja 103

(21) 3254-8390

Da Carmine

Rua Mariz E Barros, 305

(21) 3602-4943

dacarmine.com.br

Deck Jardim

Rua Dr. Leandro Mota, 138

(21) 3629-0091

deckjardim.com

Galeto e Picanha

Rua Ministro Otávio Kelly, 354

(21) 3254-8982 / (21) 3254-8983

Mamma Jamma

R. Mariz e Barros, 383-B

(21) 3741-6555

mammajamma.com.br

Lucca Forneria

Rua Dr. Leandro Mota, 142

(21) 3587-9136

luccaforneria.com.br

Torna

R. Nóbrega, 198

(21) 3629-1557

Torninha

R. Nóbrega, 199

(21) 2714-5598

torninha.com.br

Vinder Bar & Steakhouse

Rua Dr. Leandro Mota, 140

(21) 3587-3426



Miksi Sushi

R. Nóbrega, 264

(21) 2710-8484

miksi.com.br

Noi Bar & Bistrô

R. Min. Otávio Kelly, 174 Loja 109

(21) 3741-2945

cervejarianoi.com.br

Queen Jardim

Rua Dr. Leandro Mota, 8 Loja 104 105 e 106

(21) 2610-9049

queenjardim.com.br



SANTA ROSA

Delícias Grill

Rua Dr. Mário Vianna, 263

(21) 2705-6729



Novo Bar Muniz

Rua Silvestre Rocha, 87 Loja 102

(21) 3492-6043

Spicy

Rua Dr. Leandro Mota, 148

(21) 2610-5857



SÃO FRANCISCO



Cantina Buonasera

Estrada Leopoldo Fróes, 34

(21) 2610-2762

cantinabuonasera.site/

Mocellin Churrascaria

Av. Quintino Bocaiúva, 151

(21) 3461-7080

mocellinchurrascaria.com.br

Noi São Francisco

Av. Quintino Bocaiúva, 201

(21) 2611-0619

noisaofrancisco.com.br

Paludo Gourmet

Av. Quintino Bocaiúva, 251

(21) 2715-3200

paludogourmet.com.br

Parque Bistrô

Estr. Da Viração, s/nº – São Francisco

(21) 99137-2902

Pina Gourmet

Av. Quintino Bocaiúva, 151 – São Francisco

(21) 3617-1247

Puro Suco São Francisco

Av. Quintino Bocaiúva, 325 Loja 110

(21) 3587-0146

purosuco.net

Quasar

Av. Rui Barbosa, 325 Loja 112

(21) 2610-3289

quasarsorvetenatural.com.br/filiais.htm

Queen Bar

Av. Quintino Bocaiúva,

(21) 2611-5526

queenpizza.com.br

Queen Pizza

Av. Quintino Bocaiúva, 219

(21) 2714-2592

queenpizza.com.br

Restaurante À Mineira

Av. Quintino Bocaiúva, 353

(21) 3611-4150

grupoamineira.com.br

SA Lounge

Av. Quintino Bocaiúva, 151

(21) 3461-7080

mocellinchurrascaria.com.br/sa.php

Sublime Gastronomia Casual

Rua Araribóia, 253

(21) 3026-1394

Sunsaki

Av. Quintino Bocaiúva, 225

(21) 3628-1111

sunsaki.com.br

Sorveteria Ally

Av. Quintino Bocaiúva,

(21) 2612-1269

sorveteriaally.site

Wing It

Restaurante Av. Quintino Bocaiúva, 151 Loja 106

(21) 3617-1423



CHARITAS

Verdanna Grill

Av. Quintino Bocaiúva, 603

(21) 2610-5585

verdannagrill.com.br

Restaurante Olimpo

Av. Quintino Bocaiúva, s/nº

(21) 2711-0554

restauranteolimpo.com.br

Siri

Av. Pref. Silvio Picanço, 653

(21) 2610-6652

siriniteroi.com.br