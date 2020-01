Campeão brasileiro, vôlei master masculino se prepara pro Panamericano

Niterói - Campeão Brasileiro em 2019, o time Canto do Rio Mundovolei categoria Master Masculino 50+ confirmou sua participação nos campeonatos de voleibol Carioca, em março, e Rota Sudeste, em abril em Guarapari (ES). A equipe treina no Canto do Rio, tradicional clube recreativo com antigos títulos em futebol e vôlei, que há dez anos vem sendo revitalizado e reaberto a novos projetos esportivos, incluindo basquete de três, ginástica rítmica e natação.

O Projeto Mundovolei existe há nove anos e é composto por seis times, todos na categoria Master: Masculino acima de 35 anos, Feminino e Masculino acima de 40 anos, Feminino e Masculino acima de 45 e Masculino acima de 50 - este último, que ganhou o Campeonato Brasileiro realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), onde treina a Seleção Brasileira de Vôlei, em Saquarema. A equipe - que só tem dois anos - havia ficado em sétimo lugar em 2018 antes de conquistar o primeiro lugar no ano passado. Alguns meses antes, tanto a categoria 50+ como 45+ e 40+ ganharam o Campeonato Carioca.

O Carioca acontece de março a novembro, mas durante esse período são realizados outros torneios que formam o calendário master, entre eles os campeonatos de Guarapari, Santos, Fortaleza, Brasília, além do US Open nos Estados Unidos, fechando com o Brasileiro.

Contudo, ainda é dúvida a participação do time niteroiense no Campeonato Panamericano, que acontece em setembro: apesar de ser um dos favoritos ao topo do pódio, o custo é mais caro e será necessário um patrocinador maior. A equipe conta apenas com patrocínio da Mundovolei, loja de materiais esportivos localizada em Santa Rosa que apoia e dá nome ao projeto, criado há nove anos pelo dono da marca e também técnico dos times. Apaixonado por esportes, ele foi jogador de futebol na época da escola e depois profissional do vôlei em vários clubes, com desempenho que lhe rendeu Moção de Aplauso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

"O Pan será no Rio de Janeiro, mas como é um evento internacional a inscrição custa cem dólares por jogador, e nem todos têm esse dinheiro. Seria ótimo que algum empresário reconhecesse o valor desses atletas e desses títulos, além do conceito de qualidade de vida que estimula no público acima dos cinquenta anos, sendo exemplo da importância do resgate da saúde física e psicológica", desabafa o técnico e empresário Lindomar Lanes.

"Para mim é uma honra participar de um time dessa qualidade, que reúne atletas que já foram de ponta em diversos outros times profissionais, e que agora defendem Niterói com tanta categoria em todos os torneios nacionais, estimulando ainda a revitalização de um clube centenário como o Canto do Rio. O empresariado local precisa ter um olhar mais atento e estratégico a esse projeto tão promissor, sério e comprometido, que só levanta e consolida o nome da cidade no meio esportivo", assegura o líbero do time, Marco Aurélio Silva de Almeida, 52 anos, ex-atleta do Flamengo e comerciante em Niterói.