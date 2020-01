Revitalização da praça do Largo da Batalha será concluída em um mês

Niterói - A obra de revitalização da Praça Levi Francisco da Cruz Nunes, conhecida como Praça do Largo da Batalha, entrou na reta final e será concluída já no mês que vem. A área de lazer está recebendo rampa de acessibilidade com guarda-corpo, skatepark, rede de proteção da quadra, pergolados e nova iluminação. Esta semana, as equipes trabalham na pintura do piso, instalação dos bancos e brinquedos, na jardinagem e colocação da grama sintética.

O investimento da Prefeitura de Niterói neste projeto é de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Na atual gestão foram implantadas e revitalizadas mais de 150 áreas de lazer e convivência em bairros e comunidades. O Horto do Fonseca, a Praça Dom Navarro em Icaraí, a Praça Boa Vista em Itaipu e o Horto do Barreto - que ganhou um jardim japonês e uma lona cultural - são alguns desses locais.

“Um dos destaques da praça do Largo da Batalha será o skatepark, assim como o que foi no Horto do Fonseca e em São Francisco. A revitalização desse espaço é uma importante conquista para os moradores, que ganham mais um espaço de lazer”, enfatiza o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Beto da Pipa.

Administrador regional do Largo da Batalha, Antonino Mendes Gonçalves conta que os moradores estão bastante ansiosos com a reabertura da praça.

“É a única praça e área de lazer do Lago da Batalha, então vai ser ótimo para as crianças, os jovens e os idosos terem um espaço como esse, mas também será bem-vinda para quem mora nos bairros próximos”, acredita ele.