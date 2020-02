Niterói - Começou na sexta-feira a segunda fase da integração para passageiros que utilizam as barcas e o ônibus municipal. O benefício iniciado no final de 2019 no sentido Niterói passa agora também a valer na Estação Praça Arariboia, ou seja, no sentido Rio, que ganhou seis catracas especiais e adesivadas para usar o benefício. Também haverá pessoas treinadas no local para auxiliar em caso de dúvidas. A integração com o Catamarã de Charitas já funciona com o desconto nos dois sentidos.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Renato Barandier, disse que projeto de integração tarifária faz parte do Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e tem o objetivo de incentivar o uso do transporte público. Segundo ele, a integração vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas diariamente e proporcionar uma economia de mais de R$ 170,00 mensais por usuário.

“A tarifa de integração aquaviária faz parte de uma série de projetos de integração física e operacional que o município já tem executado nos últimos anos como a Transoceânica, o túnel Charitas-Cafubá e as faixas exclusivas da Avenida Marques do Paraná”, destacou ele.

Os passageiros que utilizavam o ônibus municipal e a barca na Praça Arariboia e não tinham direito ao desconto no Bilhete Único Intermunicipal pagavam R$ 10,35. Com o novo subsídio da Prefeitura de Niterói, o valor da viagem terá desconto de R$ 4, totalizando R$ 6,35. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores e começou a funcionar em dezembro no trajeto Rio-Niterói.