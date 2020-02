Matapaca e Vila Progresso ganharão urbanização, drenagem e pavimentação

Niterói - Matapaca e Vila Progresso, em Pendotiba, receberão obras de urbanização que levarão drenagem, pavimentação e construção de novas calçadas a 21 ruas, em um investimento total de cerca de R$ 9 milhões. Entre os logradouros que receberão as intervenções estão a Estrada do Muriqui Pequeno, a Travessa Bela Vista e as ruas Professor José Peçanha Faria, Coronel João Thomas e México, H, M, G, Barão Palmares, Helena Brandão, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Cardoso de Mello e João Laegurt.

“Estamos realizando investimentos em infraestrutura urbana em bairros que ficaram por muitos anos esquecidos. Na Região Oceânica, implantamos drenagem e pavimentação em centenas de ruas e vamos avançar cada vez mais com gestão responsável, planejamento e muito trabalho. Vamos melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e valorizar o patrimônio das pessoas”, destaca o prefeito Rodrigo Neves.

“A previsão é que a ordem de início dos trabalhos seja assinada em fevereiro e o prazo de conclusão das obras é de seis meses a partir da assinatura”, adianta o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini.



De acordo com a Prefeitura, desde 2013 já foram investidos mais de R$ 350 milhões em obras de drenagem e pavimentação na cidade. Ainda segundo o governo municipal, após décadas sem receber investimentos a Região Oceânica é uma das áreas que vivem uma nova realidade com a realização de obras importantes. Foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista e parte de Piratininga, Camboinhas, Maravista e Maralegre, em um total de mais de 150 ruas com obras executadas. Também foram entregues a Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, a Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, e a Avenida Almirante Tamandaré em Piratininga.



Em 2019, a Prefeitura anunciou um novo pacote de obras de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica. Serão mais de 200 ruas contempladas. As intervenções serão realizadas no Serra Grande, Maravista, Santo Antônio, Maralegre e Engenho do Mato, com investimento de R$ 210 milhões para os projetos que serão executados com recursos do Município e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).