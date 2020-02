Quarteto de choro com influência do jazz homenageia o frevo em São Domingos

Niterói - Na quinta-feira às 20h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe o Face Quarteto, grupo formado por músicos de Goiânia (GO) e Brasília (DF). São eles: os brasilienses Victor Angeleas (bandolim de dez cordas), Márcio Marinho (cavaquinho de seis cordas), Larissa Umaytá (pandeiro) e o goiano Bruno Rejan (contrabaixo).

Para este show, os quatro trazem o saxofonista e maestro pernambucano Spok, que promete trazer para o palco niteroiense a energia do carnaval por meio do frevo - gênero musical que faz aniversário no dia 9 de fevereiro, data em que a palavra foi grafada pela primeira vez no maior periódico impresso de Recife, chamado Jornal Pequeno, em 1907. Na mesma bagagem Spok lança em Niterói o seu livro de poesia, intitulado “Sementes”.

O show é formado por repertório autoral, com influências de choro, frevo e jazz instrumental, onde o virtuosismo e a improvisação são traços distintos do projeto. Desde 2017 na estrada, a primeira apresentação do quarteto foi no renomado festival Chorando Sem Parar, na cidade de São Carlos (SP), a partir de então se apresentando em diversos festivais nacionais e internacionais como o Rio Montreux Jazz Festival 2019.

A apresentação será dia 06/02 às 20h com valor de ingresso a R$20 a inteira vendido na bilheteria do local (de quarta a domingo, das 14h às 20h) ou pelo site bilheteriadigital.com.br. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos. Para maiores informações o telefone é (21) 97140-0379.

Pagam meia-entrada estudantes do ensino fundamental, médio e superior, maiores de 60 anos, menores de 21 anos, professores da rede pública de ensino, servidores públicos municipais e pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os descontos só serão concedidos mediante a apresentação do documento de identificação com foto e validade. A classificação é livre, mas menores de idade só entram acompanhados dos responsáveis. Crianças até 02 anos não pagam.