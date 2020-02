Anjos da Rua recolhe itens emergenciais para desabrigados das chuvas

Niterói - A Associação Anjos da Rua lançou mais uma ação solidária, desta vez em benefício dos desalojados pelas chuvas do norte e do noroeste fluminenses, Minas Gerais e Espírito Santo. Fundado há quatro anos pela jornalista Karla Barcellos, de 47 anos, o grupo está recolhendo alimento não perecível, roupa e material de limpeza e higiene pessoal, além de luvas descartáveis a serem usadas por quem trabalha no local separando e encaminhando os itens doados. Água mineral também é bem vinda, porém as comunidades mais próximas já se mobilizam para suprir mais imediatamente este item de primeira necessidade, segundo informam os voluntários niteroienses.

Os locais que estão recebendo - em horário comercial - as doações a serem administradas e encaminhadas pelos Anjos da Rua são: Clube de Regatas Gragoatá, naRua Coronel Tamarindo nº 69; Escola Cero, na Avenida Central nº 2647 em Itaipu; e a Escola de Samba Mocidade de Icaraí, naRua Lemos Cunha nº 605 em Icaraí. As doações serão armazenadas na sede do projeto, na Estrada São Sebastião quadra 22 lote 13, no Engenho do Mato.

"A população de Niterói é realmente solidária, e sempre me surpreendo com a corrente do bem que se forma a cada campanha que lançamos na cidade, pois a participação sempre supera nossa expectativa", conta Karla, que contará com um caminhão cedido pela Secretaria de Estado do Ambiente para levar as doações até o norte e o noroeste do estado. Para os demais locais, parcerias serão fechadas com particulares para que a ajuda chegue o mais rápido possível.

O Anjos da Rua foi criado para liderar uma campanha anual - chamada Maio Roxo - de transformação pessoal através da arte em tecido, inicialmente direcionada a pacientes com lúpus. Essa doença autoimune se manifesta em situações de grave estresse, como ocorreu com a fundadora em 2010, quando foi uma das vítimas do alagamento pelos temporais de abril daquele ano. Porém, diante de tantas carências sociais na região, o foco se ampliou para mulheres em situação de vulnerabilidade, seja por violência doméstica, luto, câncer ou carência financeira.

Outro projeto do grupo, chamado Recriar, transforma camisas sociais usadas em roupas infantis para crianças carentes. Por sua efetividade e credibilidade, já chegou a mais de quinze estados brasileiros e à África, além de ganhar o Prêmio Fazedores do Bem 2019 / Active Citizens, concedido pelo CIEDS e British Council. Tal reconhecimento se tornou impulso para mais um projeto, desta vez voltado para a assistência remota em casos de tragédia. A associação sem fins lucrativos hoje conta com trinta voluntários e se mantém aberta a somar novas forças.

"Devolvemos a dignidade às pessoas e reestruturamos famílias através de nossos projetos. O 'Anjos' salvou minha vida e através dele eu posso salvar a vida de outras pessoas. Já me senti triste por chamar a atenção das pessoas à solidariedade através da minha dor pessoal. A partir dela que todo o restante aconteceu: prêmios, homenagens e comendas. Mas atualmente entendo que preciso contar a minha história para que os outros se envolvam nas campanhas, apesar de muitas vezes sofrer novamente com as lembranças", desabafa a filantropa.

Pelo impacto social de suas ações em prol do bem comum, o Anjos da Rua fez Karla Barcellos ganhar o Prêmio Inês Etienne Romeu, da Coordenadoria de Políticas e Direitos para Mulher (Codim), virar enredo da Escola de Samba Mocidade de Icaraí e virar comendadora da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos (OMDDH). A jornalista agora está empenhada na articulação da lei em atenção aos pacientes com lúpus, aprovada recentemente em São Gonçalo e já em vigor em Niterói, Mendes e Paulo de Frontin, além de tramitar atualmente em mais de trinta municípios fluminenses, incluindo a capital, e em Brasília.

A lei obriga a contratação de reumatologistas especializados no assunto e a distribuição gratuita de filtros solares e repelentes, além de medicação, para os doentes de lúpus. Bahia, Espírito Santo e São Paulo também integram a lista de estados cujos poderes legislativos já foram visitados por Karla Barcellos para a mesma finalidade.