Prefeitura é agraciada com selo internacional de Alimentação Consciente

Niterói - A Prefeitura recebeu o Selo Internacional de Alimentação Consciente da ONG Mercy For Animals Brasil pelo programa implantado na Rede Municipal de Educação desde 2018. Entre as ações está a substituição uma vez por semana da proteína animal por proteína vegetal, como leite vegetal, lentilhas, feijões e ervilhas. Os alunos também são incentivados a apurar o paladar e apreciar um cardápio mais saudável, rico em legumes e frutas, evitando carboidratos.

A iniciativa quer contribuir na prevenção de doenças crônicas e da obesidade infantil, que afetam um terço das crianças no Brasil. O mesmo programa, recomendado pela ONG, é desenvolvido também em países como Estados Unidos, Canadá, China e México, e em cidades brasileiras como Cuiabá, no estado do Mato Grosso.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Bruno Ribeiro, ressaltou que o programa é uma das diversas ações desenvolvidas pela pasta na busca por uma educação pública de qualidade.



“Trata-se de um projeto inovador e reconhecido internacionalmente. Isso demonstra o cuidado que temos com as crianças e adolescentes da rede no âmbito da alimentação”, afirma Ribeiro.

O selo foi entregue durante o Fórum de Diretores 2020, realizado no auditório da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga. O evento teve como objetivo apresentar o planejamento estratégico e as metas para o ano letivo que se inicia na quinta-feira.

“Niterói conta hoje com 93 escolas e esses encontros nos permitem ouvir sugestões e traçar diretrizes em conjunto com os nossos diretores”, comenta a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro de Barros Araúj, que destacou a importância do fórum para o bom diálogo entre a gestão e as unidades que integram a rede.