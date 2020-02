Marvio Ciribelli incluiu cidade-sorriso em meio à programação internacional

Niterói - De volta do Festival Internacional Jazz Plaza, em Havana, Cuba, o pianista niteroiense Marvio Ciribelli retoma sua programação no eixo Rio-Niterói neste domingo, tocando bossa nova e jazz no point carioca Beco das Garrafas acompanhando a cantora coreana Yumi Park às 20h. Em 3 de março voa novamente para o exterior, desta vez para a Austrália, onde se apresentará no Adelaide Fringe Festival ao lado da cantora Juliana Areias, em cujos shows Marvio fará participações especiais em Perth, Melbourne, Sydney e Brisbane. Em abril, o pianista e maestro se apresenta no Jazz Village em Penedo no feriado da Sexta-feira Santa e nos dias 8 e 9 de maio faz mais duas apresentações internacionais, desta vez na Suécia acompanhando a cantora Louise Belchior e o guitarrista Hans Balstedt.

Mas em 20 de junho o artista niteroiense brinda enfim seus conterrâneos com um grande show na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos. Já estão confirmadas as presenças da cantora Sheila Sá e dos dançarinos Adrianne Chilelli, Amanda Rosas e Big Leo. A ocasião será também para o lançamento de seu mais novo disco.



Marvio Ciribelli iniciou seus estudos de piano erudito no Conservatório Fluminense de Música, em Niterói, onde também estudou piano popular no Instituto Abel. Teve aulas de composição com Armando Quezada e aprimorou sua formação com os pianistas e compositores Luiz Eça (do Tamba Trio) e Antonio Adolfo (Trio 3D e a Brazuca), além de Ian Guest, educador musical húngaro radicado no Brasil, com quem estudou harmonia e arranjos. Através dessa mistura de estilos e sempre explorando a criatividade, Marvio desenvolveu seu jeito próprio e inconfundível de lidar com música. O primeiro grupo profissional de Marvio Ciribelli, formado em 1985, chamava-se Arte Final e contava com a participação de Sérgio Nacif (baixo), Giovanni Bizzotto (violão e voz), Renato Franco (sax e flauta) e Rocyr Abbud (bateria).



Expondo seu próprio trabalho desde 1987, Marvio gravou dez discos, lançados pelo selo Mantra, sendo três deles ao vivo no famoso Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. O CD "Nazareth na Confraria" teve a participação especial do cantor americano Freddy Cole interpretando a bossa nova "Stay", parceria de Marvio com Marcos Valle, que também toca no disco. Paralelamente, o niteroiense se apresentou com Altay Veloso, Chico Batera, Bibi Ferreira, Alex Malheiros, Vanessa Rangel, José Tobias, Nilze Carvalho e outros renomados artistas. O artista também tem participado de vários festivais de jazz no Brasil e no exterior e produziu vários artistas independentes de qualidade.



Professor de piano brasileiro e improvisação, o maestro ministrou um workshop em Los Angeles para profissionais e estudantes de todo o mundo, convidado pela Internacional Association of Jazz Educators. No exterior, teve composições suas lançadas em discos: na Alemanha, nos CDs "Groove Brasil 500 Years"" e Dancing in Rio"; no Japão, no CD "Akitoshi Aoyama Project"; na Inglaterra, no CD "The Return of The Ipanemas".